Akbank Çocuk Tiyatrosu'ndan Yeni Müzikal

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Bu yıl 52. yaşını kutlayan Akbank Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Ne Olacağım Ben" adlı müzikal, 16 Kasım'da çocuklarla buluşacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve hayal güçlerini genişletmeyi amaçlayan oyun, çocuklara hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatıyor.

Onur Demircan'ın yazdığı, Tuluğ Tırpan'ın müziğiyle zenginleştirilen ve Zeynep Anacan'ın şarkı sözlerine imza attığı oyun, sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseden Leyla'nın, anne ve babası gibi mühendis olma hayalini gerçekleştirmek isterken ilham perisi Thalia ile tanışmasını ve hayatında yeni ufuklar açılmasını konu alıyor.

Beş yaş ve üzeri çocuklara yönelik bu oyun, Mayıs 2025'e kadar Akbank Sanat'ta çocukları ilham verici bir yolculuğa çıkararak geleceğin sanatseverlerini ağırlayacak.

Detaylı bilgi için "akbanksanat.com" adresi ziyaret edilebilir.