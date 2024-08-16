Akçaabat Belediye Başkanı Esnafıyla Buluştu

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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yaylacık Tosun Sanayisi esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekim, sanayi esnafının talep ve isteklerini dinledi.

Ekim, belediye olarak her zaman üzerlerine düşen görevi ve hizmeti layıkıyla yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Diğer kurum ve kuruluşların sorumluluk alanındaki talepleri de hem ilgililere ileteceklerini hem de takibini yapacaklarını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Bizim bütün derdimiz de sevdamız da Akçaabat'ımızdır, hemşehrimizdir. Sizlerin en yüksek hizmet standartlarına sahip bir kentte yaşamanız ve bu hizmetlerden yine en yüksek seviyede istifade edebilmeniz için azim ve gayretle çalışıyoruz, elbette ki çalışmaya da devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin gücünü arkamızda hissediyor, bu sorumluluğa yakışır işlere hep birlikte imza atıyoruz. Akçaabat'ımız da Akçaabatlılarımız da her şeyin en güzeline layıktır."