Akçaabat'ta Yeni Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi - Son Dakika
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Akçaabat'ta Yeni Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi

Akçaabat\'ta Yeni Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi
23.06.2026 14:54
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Akçaabat'ta bisiklet ve yürüyüş yolu projesi, 5 km'lik sahil bandında hayata geçiriliyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve Yıldızlı Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik sahil bandında yapılacak proje kapsamında, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebileceği yeni yaşam alanı oluşturulacak.

Projede, bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra aquapark, spor sahaları, plaj ve etkinlik alanları yer alacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sahili modern, estetik ve kullanışlı hale getirecek önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirtti.

Bisiklet ve yürüyüş yolunun sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı olacağını vurgulayan Ekim, "İçerisinde spor alanlarından dinlenme alanlarına, plajlardan etkinlik sahalarına kadar birçok fonksiyonu barındıracak bu proje Akçaabat'ımızın gerdanlığı olmaya adaydır." ifadesini kullandı.

Ekim, projenin hazırlanması ve altyapı süreçlerine katkısından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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