Akçaalan'da Anneler Günü Coşkusu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Akçaalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, Anneler Günü ile aynı tarihe denk gelince renkli görüntülere sahne oldu.

Lapseki'nin Akçaalan köyünde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen hayır yemeği, bu yıl Anneler Günü kutlamalarıyla birleşti. Köy halkı ve çevre köylerden gelen misafirlerin yoğun katılımıyla düzenlenen programda, Muhtar Yahya Yıldırım hem köy sakinlerine hem de misafirlere çiçek takdim etti.

Etkinliğe; Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Özdemir, Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen ile çevre köylerin muhtarları katıldı. Protokol üyeleriyle birlikte köy sokaklarını gezen Muhtar Yıldırım, vatandaşlarla yakından ilgilenerek annelerin özel gününü kutladı.