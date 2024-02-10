Akçadağ'da kablo hırsızlığı yapan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika
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Akçadağ'da kablo hırsızlığı yapan zanlılardan biri tutuklandı

Akçadağ\'da kablo hırsızlığı yapan zanlılardan biri tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada, 2 zanlı yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.02.2024 21:51
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma sonucu 3 ayrı ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen R.Y. ile M.A. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. hakimlikçe tutuklandı, R.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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