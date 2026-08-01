Akçadağ'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktördeki 77 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Aktepe Mahallesi'nde Şefik Önal (77) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akçadağ'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?