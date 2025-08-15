DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinin sahil kesiminde, denizde kirlilik dikkat çekti. Suyun kahverengi renge büründüğü ve yüzeyde köpük oluştuğu görüldü.Akçakoca sahilinin Liman mevkisinde, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde kahverengi tabaka ve köpükler oluştu. Sahil boyunca etkili olan kirlilik, tatilcilerin de dikkatini çekti. Kirliliğin akarsu ve derelerden taşınan atıklardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.
Haber-Kamera: Mutlu YUCA/DÜZCE,
Akçakoca'da Deniz Kirliliği
