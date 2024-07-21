Akçakoca'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Şaban Yılmaz (42) idaresindeki traktör, Kurukavak köyü Çorakyanı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Yılmaz, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çilimli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.