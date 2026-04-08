Akçakoca'da Yeni Devlet Hastanesi Nisan'da Açılıyor

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Akçakoca'da yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şengüloğlu, Batı Karadeniz'in sahil kesiminde bu ölçekte tek hastane olma özelliği taşıyan yatırımın bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Akçakoca ilçesi Kapgirli Mahallesi'nde hayata geçirilen dev proje kapsamında, 3 Mart 2024'te temeli atılan hastanenin kısa sürede tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini söyledi ve açılışın Nisan ayı ortalarında yapılacağını belirtti.

Şengüloğlu, 22 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin Batı Karadeniz sahil bandında bu ölçekte ve donanımda başka bir sağlık tesisi bulunmadığını, bu yönüyle bölge için önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti. Hastanenin ileri teknoloji cihazlarla donatıldığını, tomografi, dijital röntgen, mamografi gibi ekipmanların yanı sıra pnömatik tüp taşıma sistemi, 20 süit oda ve konferans salonu gibi birçok donatının da yer aldığını ekledi.

Toplam 1,5 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip hastanenin 37 hekim ve 232 sağlık personeliyle hizmet vereceğini dile getiren Şengüloğlu, Düzceliler ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların artık ileri düzey sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde ulaşabileceğini vurguladı. Ayrıca, bu yatırımın sağlık turizmi açısından ilçeyi bir marka haline getireceğini belirtti. Hastanenin 100 yatak kapasiteli olduğunu, 24 poliklinik odası, ameliyathane servisi ve hemodiyaliz ünitesi gibi birimlerle donatıldığını açıkladı.

İhalesi 14 Eylül 2023 tarihinde yapılan ve yapım süreci tamamlanan hastanenin, Nisan ayı içerisinde tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamasının planlandığını belirten Şengüloğlu, yatırımın bölge halkına hayırlı olmasını diledi.