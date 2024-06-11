Akçakoca Lisesi Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Düzenledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Akçakoca Lisesi tarafından Merkez Camisi önünde gerçekleştirilen serginin açılışına, Kaymakam Mustafa Can, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Katılımcılar, öğrencilerin el sanatları, heykel, resim ve giyim alanında tasarladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.
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