Akdağ Tabiat Parkı\'nda Kurt ve Akbabaların Beslenme Anı Kaydedildi

İstanbul'da Evden Mücevherat ve Para Çalan Hırsızlar Yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evden 33 bin 600 dolar ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalan biri çocuk 2 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Şüpheliler arasında suç kaydı bulunanlar da yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.