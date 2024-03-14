Akdağ Tabiat Parkı'nda Kurt ve Akbabaların Beslenme Anı Kaydedildi - Son Dakika
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Akdağ Tabiat Parkı'nda Kurt ve Akbabaların Beslenme Anı Kaydedildi

Akdağ Tabiat Parkı\'nda Kurt ve Akbabaların Beslenme Anı Kaydedildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlar sayesinde kurt ve akbabaların beslenme anları kaydedildi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

14.03.2024 12:50
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün 2500 rakımlı Akdağ'ın Kocayayla kısmının farklı bölümlerine fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlar, kurtlar ile akbabaların beslenmelerini kayda aldı.

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdağ Tabiat Parkı'nda Kurt ve Akbabaların Beslenme Anı Kaydedildi - Son Dakika

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