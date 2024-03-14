Akdağ Tabiat Parkı\'nda Kurt ve Akbabaların Beslenme Anı Kaydedildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün 2500 rakımlı Akdağ'ın Kocayayla kısmının farklı bölümlerine fotokapanlar yerleştirildi.
Fotokapanlar, kurtlar ile akbabaların beslenmelerini kayda aldı.
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evden 33 bin 600 dolar ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalan biri çocuk 2 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Şüpheliler arasında suç kaydı bulunanlar da yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Şubat ayında konut satışlarının yüzde 17 arttığını belirtti. İpotekli satışlarda da bir artış olduğunu söyleyen Özelmacıklı, ikinci el konut satışlarının payının yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının yetersiz olması nedeniyle fiyatların yükselme eğiliminde olduğu vurgulandı.
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Batur Mahallesi sakinleri, köylerinde yaşadıkları birçok eksikliğin giderilmesini istiyor. Yağışlarda yolların çamurdan geçilemediğini, birçok eve içme suyunun gitmediğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım talebinde bulunuyor. Ayrıca mahallede lavabo yapılması, yollardaki çukurların kapatılması ve parke döşenmesi talepleri de bulunuyor.
UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, iklim değişikliğinin çevresel bir sorun olmanın ötesinde insan haklarına, sosyal adalete ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması ve uyum konusunda AFAD'ın kapasitesinin artırılması projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, Trabzon'un risk analizleri görüşülecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüyü Keçiören ilçesinde yakaladı. Y.Y. adlı şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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