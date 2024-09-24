Akdağmadeni Belediyesi Güneş Enerji Santrali ile Ekonomik Kazanç Sağlayacak

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Akdağmadeni Belediyesi GES'ten ayda 1 milyon gelir elde edecek

YOZGAT - Akdağmadeni Belediyesi, ilçenin enerji maliyetlerini ve belediyenin giderlerini azaltmak için 24 bin metrekare alan üzerine kurduğu Güneş Enerji Santrali ile ayda 1, yılda ise 12 milyon lira gelir elde edecek.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde üretken belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için harekete geçti. Başkan Yalçın, 24 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 1.3 megawatt gücündeki güneş enerji santrali projesini hayata geçirdi. Ayda 1 milyon yılda ise 12 milyon lira kaynak sağlanan güneş enerji santrallinden elde edilen gelir hem belediyenin enerji maliyetini düşürecek hem de yeni yatırımlara ve projelere kaynak oluşturacak.

"Çevreci çalışmalara imza attık"

"Üretken belediyecilik, üretken Akdağmadeni" sloganıyla ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, görevde olduğu süre boyunca birçok çevreci çalışmaya imza attıklarını söyleyerek, "Bölgemizde lisanslı Atık Getirme Merkezi olan tek belediye Akdağmadeni Belediyesidir ayrıca atıkları bertaraf eden belediyeyiz. Son olarak çevreci yatırımlarımıza yenilenebilir enerji olarak güneş enerji santrallerimizi devreye almış olduk. Tesisimiz 1.3 megawatt gücünde olup 2 bin 200 panelimiz bulunuyor. Aylık 1 milyon yıllık ise 12 milyon gelir elde edeceğiz" dedi.

"Tesis kendisini 2.5 yılda amorti edecek"

Kurulan güneş enerji santralinin kendisini yaklaşık 2,5 yılda amorti edeceğini de söyleyen Başkan Yalçın, "Ondan sonraki yıllarda da elde edeceğimiz gelirle ilçemize inşallah daha güzel hizmetler yapmak için bir kaynak sağlamış olacağız. Yıllık 12 milyon geliri ile belediyemize ek bütçe sağlamış olacağız. Buradan elde ettiğimiz gelirle Akdağmadeni halkımıza daha güzel bir hizmet sunmuş olacağız. Böylesi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde değerli bir hizmeti devreye almak ve belediyemize öz bütçe oluşturmak bizim açımızdan çok kıymetli. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.