Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 10.04’te Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum aktarılmadı. Bölgedeki gelişmeler yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.