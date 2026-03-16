Akdeniz\'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz açıklarında saat 09.46'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM, YERİN 15 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.