Akdeniz Üniversitesi'ne 'Spor Dostu Kampüs' Ödülü - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'ne 'Spor Dostu Kampüs' Ödülü

18.06.2026 17:06
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YÖK tarafından 'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık görülen Akdeniz Üniversitesi, spor faaliyetlerine destek veriyor.

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ödül töreni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Üniversiteler, "Spor Dostu Kampüs" yaklaşımı kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda 45 farklı kriter üzerinden değerlendirildi. Bu yıl programa 56 üniversiteden 60 kampüs başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 üniversitenin 31 kampüsü "Spor Dostu Kampüs" ünvanını almaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptığı açıklamada, Spor Dostu Kampüs unvanına layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Erişilebilir ve kapsayıcı bir kampüs anlayışıyla tüm öğrencilerin ve çalışanların sportif faaliyetlere katılımını desteklediklerini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Her bireyin spor yapma imkanına ulaşabilmesini önemsiyoruz. Kampüsümüzde sunduğumuz olanaklar sayesinde spor yapmak isteyen gençlerimizin yanında üst düzey performans sporcuları için de güçlü bir eğitim ve gelişim ortamı oluşturuyoruz. Bugün birçok milli sporcu ve olimpiyat sporcusu, akademik eğitimlerini sürdürürken üniversitemizi tercih ediyor ve başarılarını üniversitemiz çatısı altında geliştiriyorlar. Bu da bizler için ayrıca sevindirici."

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi'ne 'Spor Dostu Kampüs' Ödülü - Son Dakika

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