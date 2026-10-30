Akdeniz Üniversitesindeki Cumhuriyet Bayramı programında Kazakistanlı öğrenci konuştu - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesindeki Cumhuriyet Bayramı programında Kazakistanlı öğrenci konuştu

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Akdeniz Üniversitesindeki Cumhuriyet Bayramı programında Kazakistanlı öğrenci konuştu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünce düzenlenen programda Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Etkinlikte Kazakistanlı bir öğrenci Atatürk'e duyulan sevgiyi anlattı, belgesel, oratoryo ve müzik dinletisi sunuldu.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin hazırladığı program, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı etkinlikte, Kazakistanlı bir öğrenci, Atatürk'e ve onun temsil ettiği değerlere duyulan sevgiyi, kendi ülkesinden örneklerle anlattı.

Program, Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini konu alan belgesel gösterimiyle devam etti.

Etkinlikte ayrıca Atatürk oratoryosu sahnelenirken, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi de sunuldu.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkAkdeniz ÜniversitesiCumhuriyet BayramıKültür SanatBelgeselEğitimGüncelMüzikSon Dakika

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