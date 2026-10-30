Akdeniz Üniversitesindeki Cumhuriyet Bayramı programında Kazakistanlı öğrenci konuştu

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin hazırladığı program, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı etkinlikte, Kazakistanlı bir öğrenci, Atatürk'e ve onun temsil ettiği değerlere duyulan sevgiyi, kendi ülkesinden örneklerle anlattı.

Program, Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini konu alan belgesel gösterimiyle devam etti.

Etkinlikte ayrıca Atatürk oratoryosu sahnelenirken, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi de sunuldu.