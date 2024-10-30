AKEL'den AB'ye İsrail Çağrısı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) ana muhalefet konumundaki aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Avrupa Birliği'ne (AB), "İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya al" çağrısında bulundu.

AKEL'den yapılan açıklamada, İsrail Meclisi tarafından onaylanan ve ülke makamlarının, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile her türlü irtibatı yasaklayan kanun eleştirilerek, söz konusu kanunların, tüm Filistin topraklarında milyonlarca mülteciyi yiyecek, su, eğitim, ilaç ve tıbbi bakıma erişimden mahrum bırakmayı amaçladığı savunuldu.

İsrail Meclisi'nde onaylanan kanunun, Filistinli mültecileri cezalandırmakla eşdeğer olduğu vurgulanan açıklamada, "Bunlara ilaveten onaylanan bu kanun, İsrail'in, Birleşmiş Milletlere (BM), BM Genel Sekreteri'ne ve diğer kurumlarına yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan'daki BM Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan Kızılhaç'ına karşı saldırıların devamı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair fotoğraflar paylaşılarak, "İsrail'in cezasız kalmasına son verilmelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in soykırım politikasının cezasız kalmasına seyirci kalmamalıdır. AB'de Filistin halkının insan haklarını çiğneyen İsrail'in AB ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalıdır." ifadesi kullanıldı.