Akgöl Yeniden Su Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akgöl Yeniden Su Tutuyor

Akgöl Yeniden Su Tutuyor
23.06.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akgöl, yoğun yağışlarla tekrar su dolarak doğaseverlere benzersiz manzaralar sunuyor.

Van'ın Özalp ilçesinde yaz aylarında kuruyan Akgöl, bu yıl etkili olan yoğun yağışlarla yeniden su tutarak doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Yaklaşık 407 hektarlık alanı kaplayan ve 9 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, Tuz Gölü'nü andıran görüntüsü, gökyüzünün sığ ve berrak suyuna yansıyan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki göl, yeşilin ve sarı çiçeklerin çevrelediği doğal yapısı, bulutların berrak suya yansıdığı görüntüler ve zirvelerinde halen kar bulunan dağlarla seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

Suyun sığ olması nedeniyle ziyaretçilerin gölün içinde metrelerce yürüyebildiği göl, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl yaz aylarında kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle çorak araziye dönüşen gölün bu yıl yoğun yağışlarla oluşturduğu doğal güzellikler ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

"Yağışlardaki iyileşmenin etkilerini ilk olarak bu göllerde gördük"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ???????Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda bu yıl etkili olan yoğun yağışların, barajların dolmasına, yeraltı su kaynaklarının beslenmesine ve göllerin yeniden su tutmasına katkı sağladığını söyledi.

Bu durumun havza açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyen Alaeddinoğlu, havzanın tamamına bakıldığında ekosistemin yeniden sağlıklı bir şekilde işlemeye başladığının görüldüğünü vurguladı.

Bunun en güzel örneklerinden birinin Akgöl olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Akgöl, oldukça sığ bir göldür. Bu nedenle yağışlardaki artışla kısa sürede yeniden suyla kaplanabiliyor. Çok geniş bir alana sahip olduğu için insanlar burada, tıpkı Tuz Gölü'nde olduğu gibi çıplak ayakla yüzlerce metre yürüyebilecekleri eşsiz manzaralarla karşılaşabiliyor. Bu durum hem bölgedeki kuş popülasyonunu ve canlı yaşamını destekliyor hem de doğaseverlere bu güzellikleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Van ve içinde bulunduğumuz havza, bu tür göller açısından oldukça zengin bir coğrafya. Yağışlardaki iyileşmenin etkilerini ilk olarak bu göllerde gördük."

Kaynak: AA

Hava Durumu, Tuz Gölü, Ekonomi, Güncel, Turizm, Özalp, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akgöl Yeniden Su Tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:02:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Akgöl Yeniden Su Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.