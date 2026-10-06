Akgül, iklim değişikliğinin bağ mildiyösü salgın riskini artırabileceğini söyledi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Soner Akgül, iklim değişikliğinin tarımsal üretimin yanı sıra bitki hastalıkları ve zararlılarının ortaya çıkışı ve yayılışını da etkilediğini söyledi.

Tekirdağ'da düzenlenen 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumuna katılan Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişen yağış rejimi ve kuraklığın tarım alanlarında bazı hastalıkların daha şiddetli seyretmesine neden olabileceğini belirtti.

Özellikle aşırı yağışların bazı hastalıkların salgın yapma riskini artırabileceğini arttırabileceğini aktaran Akgül, "İklim değişikliği tarımı doğrudan etkiliyor. Bunun yanında bitki hastalıklarını da bitki zararlılarını da doğrudan etkileyecek bir durum." dedi.

Akgül, kısa sürede meydana gelen aşırı yağışların ardından uzun süreli kuraklıkların olumsuz sonuçlara yol açtığını dile getirdi.

İklim değişikliğideki belirsizliklerin hastalıkları tetikleyeceğini anlatan Akgül, "Uzun süreli kuraklıklar toprak kökenli hastalıkların oluşumunu, fidanlarda oluşan hastalıkların artacağı öngörülüyor. Bunun dışında yağış rejiminin düzensiz gitmesi, aşırı yağışlar bazı hastalıkların salgın yapmasını ön plana çıkaracak. Bağ mildiösu gibi. Beklemediğimiz zamanlarda değişik salgınların ortaya çıkması muhtemel olacak." diye konuştu.

Akgül, özellikle yüksek düzeydeki su stresinin bitkilerdeki bazı enfeksiyonların ve mantar hastalıklarının yeniden ortaya çıkmasına veya daha şiddetli seyretmesine zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Uzun süreli kuraklığın bitkilerde oluşturduğu su stresinin hastalıkların gelişimi üzerindeki etkisine dikkati çeken Akgül, "Örneğin fidanlarda görülen kurumalar, daha sonra yetişkin omcalarda görülen kurumalar. Bunun bir belirtisi. Yüksek düzeyde seyreden su stresi. Bunlar bazı enfeksiyonların ve bazı mantarların nüksetmesini, daha şiddetli seyretmesini ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Akgül, iklim değişikliğinin oluşturacağı yeni koşulların bitki hastalıkları açısından yakından takip edilmesi ve üretimde hastalıklarla mücadele yöntemlerinin değişen koşullara göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.