Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Akhisar'ın Ne Sorunu Varsa Çözmek İçin Tüm Gayretimizle Çalışacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Akhisar'ın Ne Sorunu Varsa Çözmek İçin Tüm Gayretimizle Çalışacağız"

18.02.2026 17:28  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da yaptığı toplantıda 10 yıllık ihmalin son bulacağını ve ilçeye gerekli yatırımların yapılacağını belirtti. Dutlulu, Efendi Mahallesi'nde yaşanan sorunları çözmek ve büyük projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını açıkladı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği buluşmada, "10 yıllık ihmal edilmişliğe son veriyoruz. Biz burada ayrımcılık yapmayacağız ama Manisa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Akhisar'a gerekli yatırımları mutlaka yapacağız. Adım adım tüm ilçelerimizle birlikte Akhisar'ımızın da ne sorunu varsa onları çözmek için tüm gayretimizle çalışacağız" diye konuştu.

Dutlulu, Akhisar ilçesinde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Dutlulu'ya CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları ve belediye başkan yardımcıları eşlik etti.

Toplantıda konuşan Kayserili, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve ramazan ayı hazırlıklarına ilişkin bilgi verirken, CHP İlçe Başkanı Hayriye Hacet ise muhtarların mahallelerin nabzını tutan en önemli mekanizma olduğunu belirterek toplantının önemine dikkati çekti.

"10 yıllık ihmal edilmişliğe son veriyoruz"

Dutlulu, geçen 10 yılda Akhisar'ın yeterli yatırımı alamadığını belirterek, yeni dönemin parolasını paylaştı. Hiçbir ayrımcılık yapmadan Manisa'nın her noktasına hizmet götüreceklerini belirten Dutlulu, "Seçim sonrasında Akhisar'ın Büyükşehir'den hak ettiği hizmetleri alacağını söylemiştim. Çünkü biz, bundan önceki dönemde ne yazık ki hakkımızı alamamıştık. 10 yıllık ihmal edilmişliğe son veriyoruz. Biz burada ayrımcılık yapmayacağız ama Manisa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Akhisar'a gerekli yatırımları mutlaka yapacağız. Adım adım tüm ilçelerimizle birlikte Akhisar'ımızın da ne sorunu varsa onları çözmek için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

"Efendi Mahallesi'ne 15 sene boyunca çivi çakmadılar"

Özellikle Efendi ve Atatürk mahallelerinde her yağmurda yaşanan su baskını sorununa değinen Dutlulu, geçmiş yönetimlerin hazırlanan projeleri maliyet gerekçesiyle rafa kaldırdığını hatırlattı. 2012 yılından bu yana bekletilen yağmur suyu hattı projelerini tozlu raflardan indirerek uygulamaya koyduklarını belirten Dutlulu, altyapı sorunu çözülmeden üstyapıya geçilmesinin kalıcı bir çözüm üretmediğini, bütçeyi popülist politikalar yerine doğru ve kalıcı işlere harcayacaklarını vurguladı. Dutlulu, "Efendi Mahallesi'ne 15 sene boyunca çivi çakmadılar. Atatürk Mahallesi çukurda kalıyor. Burayı kurtarmamız lazım dedim. Bakıyoruz, proje hazır, yapmışlar. Çivi çakmamışlar" ifadelerini kullandı.

İlçeye yapılacak büyük yatırımları duyuran Dutlulu, trafik sorununu kökten çözecek önemli bir hamle yapacaklarını açıkladı. Akhisar girişine yapılacak üst geçit için proje ihalesi sürecinin başladığını belirten Dutlulu, yaz başında inşaat ihalesine çıkılacak bu yatırımın 300-400 milyon liralık bir bütçeyle Akhisar tarihinin en büyük belediye projesi olacağını kaydetti. Dutlulu, çarşı merkezini canlandıracak modern bir katlı otoparkın ve mevcut otogarın taşınmasıyla boşalacak alana inşa edilecek kültür merkezinin de müjdesini verdi.

Toplantının sonunda söz alan Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, mahalle muhtarlarına sağlanan yakıt desteği ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Program, Dutlulu'nun muhtar ve sivil toplum temsilcilerinin sorularını yanıtlayıp talepleri tek tek not almasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: 'Akhisar'ın Ne Sorunu Varsa Çözmek İçin Tüm Gayretimizle Çalışacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 20:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Akhisar'ın Ne Sorunu Varsa Çözmek İçin Tüm Gayretimizle Çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.