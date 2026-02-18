Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Akhisar'ın Ne Sorunu Varsa Çözmek İçin Tüm Gayretimizle Çalışacağız"

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği buluşmada, "10 yıllık ihmal edilmişliğe son veriyoruz. Biz burada ayrımcılık yapmayacağız ama Manisa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Akhisar'a gerekli yatırımları mutlaka yapacağız. Adım adım tüm ilçelerimizle birlikte Akhisar'ımızın da ne sorunu varsa onları çözmek için tüm gayretimizle çalışacağız" diye konuştu.

Dutlulu, Akhisar ilçesinde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Dutlulu'ya CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları ve belediye başkan yardımcıları eşlik etti.

Toplantıda konuşan Kayserili, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve ramazan ayı hazırlıklarına ilişkin bilgi verirken, CHP İlçe Başkanı Hayriye Hacet ise muhtarların mahallelerin nabzını tutan en önemli mekanizma olduğunu belirterek toplantının önemine dikkati çekti.

"10 yıllık ihmal edilmişliğe son veriyoruz"

Dutlulu, geçen 10 yılda Akhisar'ın yeterli yatırımı alamadığını belirterek, yeni dönemin parolasını paylaştı. Hiçbir ayrımcılık yapmadan Manisa'nın her noktasına hizmet götüreceklerini belirten Dutlulu, "Seçim sonrasında Akhisar'ın Büyükşehir'den hak ettiği hizmetleri alacağını söylemiştim. Çünkü biz, bundan önceki dönemde ne yazık ki hakkımızı alamamıştık. 10 yıllık ihmal edilmişliğe son veriyoruz. Biz burada ayrımcılık yapmayacağız ama Manisa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Akhisar'a gerekli yatırımları mutlaka yapacağız. Adım adım tüm ilçelerimizle birlikte Akhisar'ımızın da ne sorunu varsa onları çözmek için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

"Efendi Mahallesi'ne 15 sene boyunca çivi çakmadılar"

Özellikle Efendi ve Atatürk mahallelerinde her yağmurda yaşanan su baskını sorununa değinen Dutlulu, geçmiş yönetimlerin hazırlanan projeleri maliyet gerekçesiyle rafa kaldırdığını hatırlattı. 2012 yılından bu yana bekletilen yağmur suyu hattı projelerini tozlu raflardan indirerek uygulamaya koyduklarını belirten Dutlulu, altyapı sorunu çözülmeden üstyapıya geçilmesinin kalıcı bir çözüm üretmediğini, bütçeyi popülist politikalar yerine doğru ve kalıcı işlere harcayacaklarını vurguladı. Dutlulu, "Efendi Mahallesi'ne 15 sene boyunca çivi çakmadılar. Atatürk Mahallesi çukurda kalıyor. Burayı kurtarmamız lazım dedim. Bakıyoruz, proje hazır, yapmışlar. Çivi çakmamışlar" ifadelerini kullandı.

İlçeye yapılacak büyük yatırımları duyuran Dutlulu, trafik sorununu kökten çözecek önemli bir hamle yapacaklarını açıkladı. Akhisar girişine yapılacak üst geçit için proje ihalesi sürecinin başladığını belirten Dutlulu, yaz başında inşaat ihalesine çıkılacak bu yatırımın 300-400 milyon liralık bir bütçeyle Akhisar tarihinin en büyük belediye projesi olacağını kaydetti. Dutlulu, çarşı merkezini canlandıracak modern bir katlı otoparkın ve mevcut otogarın taşınmasıyla boşalacak alana inşa edilecek kültür merkezinin de müjdesini verdi.

Toplantının sonunda söz alan Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, mahalle muhtarlarına sağlanan yakıt desteği ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Program, Dutlulu'nun muhtar ve sivil toplum temsilcilerinin sorularını yanıtlayıp talepleri tek tek not almasıyla sona erdi.