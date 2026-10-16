Akhisar Belediye Meclisi 2027-2029 bütçesini oy çokluğuyla kabul etti

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda, 2027-2029 dönemi performans programı ve bütçe tasarısı ile belediyenin kredi kullanımı oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Akhisar Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu Belediye Başkanı Ekrem Kayserili yönetiminde gerçekleştirdi. 7 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Pınarcık Mahallesi'nde belirlenen ada ve parsellere ilişkin eko turizm ve kırsal turizm amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi görüşüldü. İlgili madde, detaylı değerlendirilmek üzere oy birliğiyle İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda, 2027-2029 yıllarını kapsayan performans programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu da raporu görüşüldü. Madde, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşılık YENİ Parti Grubu'nun kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesinde, 2027-2029 dönemi bütçe tasarısına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ele alındı. Bütçe tasarısı, YENİ Parti Grubu'nun kabul, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediyenin kredi kullanımına ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu da görüşüldü. İlgili madde, YENİ Parti Grubu'nun kabul, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gelirler Müdürlüğü'nün 2027 yılı gelir ve fiyat tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu görüşülerek oy birliğiyle, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün taşınmaz teminatına ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin son maddesinde maddesinde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün bilirkişi tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.