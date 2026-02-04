Akhisar Belediye Başkanı Kayserili: "Ramazan Ayımızda da Paylaşarak Çoğalan Bir Dayanışmayı Birlikte Yaşatacağız"

(MANİSA) - Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Ramazan çeki başvurularının 2 Şubat itibarıyla başladığını hatırlatarak, "Kimlik ve ikametgah belgeleri ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'müzde alınmaya devam ediyor. Hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak hem de esnafımıza destek olmak çabasıyla Ramazan ayımızda da paylaşarak çoğalan bir dayanışmayı birlikte yaşatacağız" dedi.

Akhisar Belediyesi, şubat ayı olağan meclis toplantısını, Kayserili başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirdi. Meclis gündemi öncesinde konuşan Kayserili, Ramazan ayında Akhisar Belediyesi tarafından yürütülecek faaliyetler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayserili, şunları kaydetti:

"Amacımız, Ramazan ayını kimseyi yalnız bırakmadan, dayanışma duygularını güçlendirerek geçirmek"

"Akhisar Belediyesi olarak Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da paylaşmanın ve kardeşliğin ayı olan Ramazan'da vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu yılda şehrimizin birçok noktasında, aşevimizde hazırlanacak yemeklerle Ramazan ayına özel iftar sofralarımız kurulacak; hemşehrilerimize yönelik yemek dağıtım noktalarımız hizmet verecek. Bunun yanı sıra Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşatacak kültürel ve sosyal etkinliklerimizi de vatandaşlarımızla buluşturacağız. Amacımız, Ramazan ayını Akhisar'da birlik ve beraberlik içinde, kimseyi yalnız bırakmadan, dayanışma duygularını güçlendirerek geçirmek. Bu vesileyle şimdiden tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Ramazan çeki başvuruları 2 Şubat itibarıyla başladı"

Geçtiğimiz hafta Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın şehrimizdeki bakkal ve esnaftan alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla, 2 bin adet bin TL'lik Ramazan çeki dağıtımını içeren 'Ramazan Yardımı Protokolü'nü imzalamıştık. Ramazan çeki başvuruları 2 Şubat itibarıyla başladı. Kimlik ve ikametgah belgeleri ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'müzde alınmaya devam ediyor. Hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak hem de esnafımıza destek olmak çabasıyla, Ramazan ayımızda da paylaşarak çoğalan bir dayanışmayı birlikte yaşatacağız."

Akhisar'da son günlerde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kayserili, TEİAŞ'ın ilçeye yeni trafo merkezi kurması nedeniyle kesintiler yaşandığını belirterek, yeni trafonun aktif hale getirilmesinden sonra kapasite daha da yükseleceği için kesintilerin minimum düzeyde olacağını belirtti.

Kayserili'nin konuşmasının ardından meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.