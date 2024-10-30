Manisa'nın Akhisar ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Akhisar Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından DEAŞ'a finansman sağladığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Suriye uyruklu A.A. ve H.E.M. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Akhisar'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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