Akhisar'da Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Başlıyor

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi, bugün start alacak Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Kayserili, "Akhisar Belediyesi olarak spor organizasyonlarına destek vermeye ve bu alanda öncü olmaya devam edeceğiz. Üç gün sürecek bu büyük heyecana tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Akhisar'da 17-19 Nisan günleri arasında gerçekleştirilecek "Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları" başlıyor. Bugün eski Kaymakamlık binası önünden bisiklet turu ile start alacak organizasyonda program, Gölet mevkiinde bulunan Moto-Kross parkurunda gerçekleştirilecek bisiklet yarışı ile devam edecek. Yarışma ve etkinlikler, 18 ve 19 Nisan günlerinde Çağlak Kent Ormanı'nda düzenlenecek programlarla sürecek. Y

"Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz"

Belediye Başkanı Kayserili, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda sporcunun katılacağı yarışın, Akhisar'ın spor organizasyonlarındaki konumunu güçlendirmesini beklediklerini ifade etti. Başkan Kayserili, "Birçok kamu kurumu ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, Akhisar'ımızda bir ilk olma özelliği taşıyor. Böylesine büyük ve uluslararası nitelikte bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Akhisar'ımızı her alanda geliştirmeye devam ederken, sporun her branşında da öncü bir şehir olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür organizasyonların kentimizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Akhisar Belediyesi olarak spor organizasyonlarına destek vermeye ve bu alanda öncü olmaya devam edeceğiz. Üç gün sürecek bu büyük heyecana tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.