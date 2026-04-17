Akhisar'da Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 11:01  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar Belediyesi, Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın hazırlıklarını tamamlayarak, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi, bugün start alacak Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Kayserili, "Akhisar Belediyesi olarak spor organizasyonlarına destek vermeye ve bu alanda öncü olmaya devam edeceğiz. Üç gün sürecek bu büyük heyecana tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Akhisar'da 17-19 Nisan günleri arasında gerçekleştirilecek "Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları" başlıyor. Bugün eski Kaymakamlık binası önünden bisiklet turu ile start alacak organizasyonda program, Gölet mevkiinde bulunan Moto-Kross parkurunda gerçekleştirilecek bisiklet yarışı ile devam edecek. Yarışma ve etkinlikler, 18 ve 19 Nisan günlerinde Çağlak Kent Ormanı'nda düzenlenecek programlarla sürecek. Y

"Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz"

Belediye Başkanı Kayserili, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda sporcunun katılacağı yarışın, Akhisar'ın spor organizasyonlarındaki konumunu güçlendirmesini beklediklerini ifade etti. Başkan Kayserili, "Birçok kamu kurumu ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, Akhisar'ımızda bir ilk olma özelliği taşıyor. Böylesine büyük ve uluslararası nitelikte bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Akhisar'ımızı her alanda geliştirmeye devam ederken, sporun her branşında da öncü bir şehir olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür organizasyonların kentimizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Akhisar Belediyesi olarak spor organizasyonlarına destek vermeye ve bu alanda öncü olmaya devam edeceğiz. Üç gün sürecek bu büyük heyecana tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:40:18. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.