Akın Gürlek\'e Karşılama Töreni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek'e İstanbul Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi.
Adliyenin A kapısında düzenlenen törene, Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri Güngör Karakoç, Hacı Hasan Bölükbaşı, Ercan Devrim, Bülent Başar, Mehmet Ali Kurt, Abdullah Akın Çiçek, Gökhan Şen, Abdurrahman Üşenmez, Orhan Aydın, yeni atanan Başsavcıvekili Can Tuncay çok sayıda hakim savcı katıldı.
Bekir Altun'un, Başsavcı Gürlek'e çiçek takdim etmesinin ardından karşılama töreni sona erdi.
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