Bakan Gürlek'ten Özel'e: İftira siyaseti

09.05.2026 12:23  Güncelleme: 14:21
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik iddialarını 'devlet ciddiyetine saldırı' olarak nitelendirip, hukuki adımlar atılacağını ve Türk yargısının tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel'in bir televizyon kanalında kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır" yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız; çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak; torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek; belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektir. Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik."

"TÜRK YARGISI TEHDİTLERE BOYUN EĞMEZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir 'iftira siyaseti'nin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini 'darbe' olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi 'butlan' davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır. Hakim ve savcılarımızı 'korkacaklar' diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.

"YENİ İFTİRALARA KARŞI HUKUKİ YOLLARLA GEREKLİ ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."

Kaynak: ANKA

9.05.2026 15:52:03.
