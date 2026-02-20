Akın Olgun'un Yeni Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
Akın Olgun'un Yeni Kitabı Yayınlandı

20.02.2026 17:03
Akın Olgun'un 'Tahtakuruları ve Kargalar Meclisi' adlı kitabı yayınlandı, anı ve hikâye türünde.

(ANKARA) - Gazeteci yazar Akın Olgun'un yeni kitabı "Tahtakuruları ve Kargalar Meclisi" yayımlandı. Olgun'un Yunanistan'ın Rodos adasında kaldığı cezaevindeki anılarını kaleme aldığı kitabın önsözünü yazar Rüstem Avcı yazdı. Kitabın arka kapağında ise Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasetçi Selahattin Demirtaş'ın yazısı yer alıyor.

Yıllardır İngiltere'de mülteci olarak yaşayan gazeteci yazar Akın Olgun'un üçüncü kitabı Tahtakuruları ve Kargalar Meclis'i Tekin Yayınevi'nden çıktı. Önsözünü yazar Rüstem Avcı'nın kaleme aldığı kitabın arka kapağında da Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazısı yer alıyor. Anı-öykü tütünde olan kitap, Olgun'un yıllardır yaşadığı İngiltere'den tatil için geldiği Rodos'ta kendini bir anda cezaevinde bulmasıyla başlıyor.

"Bu durum yalnızca bir gazetecinin tutuklanma hikayesi değil" sözleriyle anlatılan kitabın tanıtım yazısında, "Aynı zamanda Ege'nin iki yakası arasında sıkışıp kalmış 'ötekilerin' sesini duymamızı sağlayan bir tanıklığa dönüşüyor. Yazar, 1990'larda Türkiye cezaevlerinde yaşadığı travmaların bu kez bambaşka bir trajediyle yeniden canlanışına şahitlik ederken; aynı zamanda Yunanistan'da birer 'nefret öznesi' haline getirilen, onlarca yıl hapis cezasıyla yargılanan ve 'Kaptanlar' olarak anılan göçmen kaçakçılığı sanıklarının hikayelerine de sürüklüyor bizi. Dümeni tutanlar ile kalemi tutanların kaderi bazen aynı hücrede kesişir..." ifadeleri kullanıldı."

Kitabı,"Sıradanlığın ardında saklanan insanlık" olarak tarifleyen yazar Rüstem Avcı, kaleme aldığı önsözün bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Her gün gazetelerin üçüncü sayfalarında rastladığımız mülteci haberleri, artık toplumun duyarsızlaştığı bir arka plan gürültüsüne dönüştü. Boğulan çocuklar, kıyıya vuran cesetler, plastik botlarda umut arayan kalabalıklar... Bu metin sadece mültecilerin değil, aynı zamanda bir gazetecinin de hikayesi. Siyasi göçmen olarak yerleştiği İngiltere'de uzun zamandır yaşayan gazeteci-yazar Akın Olgun, Türkiye'nin talebiyle ve Interpol aracılığıyla gözaltına alınıyor. Rodos Havalimanı'nda başlayan bu süreç, yazara yıllar öncesinde Türkiye'de maruz kaldıklarını, travmalarını anımsatıyor."

"Çoğumuzun hiç haberdar olmadığı yaşanmışlıkların gerçek bir aynası"

Demirtaş'ın arka kapakta yer alan yazısı ise şöyle:

"Bu kitap, demir kapıların ardında saklanan ve çoğumuzun hiç haberdar olmadığı yaşanmışlıkların gerçek bir aynası. Akın'ın yolu, karşı kıyının cezaevlerinde unutulmaya mahküm ve umut ettikçe kimsesizleşen insanlarla kesişiyor. Akın, onların hikayelerinde kendini bulurken, kendi hikayesinde de onları buluyor. Rodos'ta bir havalimanı karakolundan Kos'un rutubet ve sidik kokulu nezarethanelerine; şiddet sarmalında nefret öznesi haline getirilen 'kaptan'ların öykülerinden, sürgünde yaşayan bir gazetecinin Interpol'le yüzleşmesine kadar geniş bir alanda çok şey yaşanıyor, hissediliyor ve kağıda kaydediliyor. 'Tahtakuruları ve Kargalar Meclisi', yalnızca bir tanıklık değil; baskıya karşı açılmış bir dava dosyası ve vicdanı olan herkesin önüne bırakılmış bir çağrıdır. Okurken kendinize soracaksınız: Bu karanlığın neresindeyim? Seyircisi mi, tanığı mı, yoksa ortağı mı?"

Kaynak: ANKA

