Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından "Seher Buluşması" programı düzenlendi.
Merkez Çarşı Camisi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Daha sonra İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı tarafından sabah namazı kıldırıldı. Program, kahvaltı programı ile sona erdi.
Odabaşı, programa katılanlara teşekkür ederek, etkinliklerin gelecek haftalarda da devam edeceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Akıncılar'da Seher Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?