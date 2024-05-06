Akıncılar ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.
Akıncılar Belediyesi tarafından festival alanındaki kapalı halı sahada düzenlenen şenlikte, vatandaşlara yemek ikram edildi.
Programda konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Hıdırellez geleneğinin yaşaması ve yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.
Sevinç, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Vatandaşların halay çekerek eğlendiği programda, çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendi.
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