Akıntıya Kapılan Genç Kurtarıldı

ADANA'da sulama kanalına düşen ve akıntıyla sürüklenen genç, itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılıp yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen genç sulama kanalına düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılarak sürüklenen genç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleriyle birlikte müdahale eden itfaiye personelinin yaptığı kalp masajıyla genç hayata döndürüldü. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.