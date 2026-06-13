Akit TV'ye Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
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Akit TV'ye Saldırı Protesto Edildi

Akit TV\'ye Saldırı Protesto Edildi
13.06.2026 16:35
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Akit TV ekibine yapılan saldırı İstanbul'da protesto edildi, basın özgürlüğü vurgulandı.

CHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesinde Akit TV kameramanı ve muhabirinin saldırıya uğraması İstanbul'da protesto edildi.

Akit Medya Grubu Genel Merkezi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları vakıf, dernek ve sendika temsilcileri, "Akit'e uzanan eller kırılsın" ve "Akit yalnız değildir" yazılı dövizler taşırken "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı.

Protestoya katılanlar adına ortak basın açıklamasını okuyan Akit TV Ana Haber spikeri Erkan Tan, "Gazetecilik faaliyetini yerine getiren Akit TV ekibimiz, canlı yayın sırasında CHP'ye yakın bazı provokatör grupların organize saldırısına maruz kalmıştır. Muhabirimiz ve kameramanımız tekme, tokat ve fiziki şiddetle hedef alınmış, ağır hakaretlere uğramış, tehdit edilmiş ve canlı yayın engellenmeye çalışılmıştır." dedi.

Tan, bu saldırının yalnızca Akit TV'ye değil, basın özgürlüğüne, milletin haber alma hakkına ve demokratik değerlere yöneltilmiş alçakça bir saldırı olduğunu söyledi.

Dün düşüncelere tahammül edemeyenlerin kitap yaktığı gibi bugün de haber yapılmasına tahammül edemeyenlerin kameralara saldırdığını ifade eden Tan, "Zihniyet aynıdır, değişen sadece yöntemlerdir." diye konuştu.

Tan, TBMM önünde darbedilen muhabirin 10 günlük darp raporu aldığını belirterek yetkililerin saldırganları en kısa sürede tespit ederek adalet önüne çıkarmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Saldırıya uğrayan kameraman Nuh Güneş ise olay anında sadece görevlerini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Güneş, "TBMM'nin önünde olanı biteni aktarmak için muhabir arkadaşımız Muhammet Can Bulut'la oradaydık. Fakat bir grup tarafından bize saldırı gerçekleşti. Biz bunun karşısında dimdik durduk ve duruşumuzu bozmadan haberimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

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