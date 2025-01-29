Akköprü Mezarlığı\'ndaki Mezarlar Tahrip Edildi

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VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda 30'dan fazla mezara, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda dün gece 30'dan fazla mezarın taşları, tahrip edildi. Bugün sabah saatlerinde mezarlığa giden belediye ekipleri, zarar verilen mezarları görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili tutanak tutup şüphelilerin yakalanması için, belediye ekipleri de mezar taşlarını onarmak için çalışma başlattı.