Akkuş'ta Heyelan: Ulaşım Aksadı

ORDU'nun Akkuş ilçesinde bazı bölgelerde meydana gelen heyelan nedeniyle yollarda çökme oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ordu'da bir kaç gündür etkili olan sağanak yağış, özellikle Akkuş ilçesinde heyelana neden oldu. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak zeminin kayması sonucu bazı evlerde hasar oluşurken, yollarda da çökme meydana geldi. Belediye ve karayolları ekipleri bölgede inceleme yaparak hasarın giderilmesi için çalışmalara başladı. Vatandaşlar yağmurla birlikte oluşan heyelan nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden biran önce sorunlarına çözüm bulmalarını istedi.

Haber: Dursun Mehmet ŞAHİN-ORDU,