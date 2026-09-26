Aklama soruşturmasında Sarıyer'de araçlarda 954 milyon liralık döviz ele geçirildi

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu belirlenen paraların bulunduğu araçlara düzenlenen operasyonda yaklaşık 954 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan Tançalan hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Tançalan'a ait paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda araçlarda yapılan aramalarda, yaklaşık değeri 954 milyon lira olan 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı belirtilen 2 otomobil de ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen nakit paranın kaynağının, hangi mali hareketlerden elde edildiğinin ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısının araştırılması bekleniyor.