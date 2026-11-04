Aklama soruşturmasında tutuklu Emir Sarıgül ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Aklama soruşturmasında tutuklu Emir Sarıgül ev hapsi şartıyla tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.
İSTANBUL'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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