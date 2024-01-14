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Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın•
Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.K., elektrik direğine çıktı. Bu sırada M.K. elektrik akımına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirilen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › HATAY'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi elektrik direğinde akıma kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika