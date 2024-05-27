AKM'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AKM'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" paneli düzenlendi

AKM\'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" paneli düzenlendi

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

27.05.2024 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Davut Gül ve gastronomi dünyasından isimler katıldı.

Açılışta konuşan Alpaslan, son 4 yıldır her mayıs ayının son haftasında "Türk Mutfağı Haftası"nı kutladıklarını belirterek, "Hem Türkiye'de hem yurt dışı temsilciliklerimizde, övündüğümüz ve gurur duyduğumuz gastronomi zenginliklerimizi mutfağımız aracılığıyla dünyaya en iyi şekilde anlatarak turizmimizi üst noktalara çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik bir sektör ilan ettiğine dikkati çeken Alpaslan, "Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız güç ve destekle, turizmde attığımız ciddi adımlarla pandemide en az daralan ve pandemi sonrasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldik. Geçen sene 54 milyar dolar olan turizm gelirimizi bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaştıracağız. Bu da ekonomimiz, istihdamımız ve cari açığımızın kapatılması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, turizm gelirini 100 milyar dolara yükseltmektir"

Turizm gelirini daha artırmayı hedeflediklerini kaydeden Alpaslan, "Hedefimiz, 2028'e doğru turizm gelirini 100 milyar dolara yükseltmektir. İnşallah, potansiyelimizi harekete geçirerek bu hedefe yükseleceğiz." temennisinde bulundu.

Alpaslan, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleriyle dünya markalarının Türkiye'ye gelmesi ve Türk ürünlerinin dünyada tanıtılmasına yönelik hedeflerine de adım adım ilerlediklerini vurguladı.

İstanbul Valisi Gül ise Türkiye'de turizmin son yıllarda önemli mesafeler katettiğinin altını çizerek, "Sektör işini iyi yaptığı müddetçe turizm yükselecektir. Türkiye'nin her tarafında dünyaya sunulacak cazibeli ürünlerimiz var. Fakat ürünlerimizin tanıtımı konusunda bazı eksiklikler var. Örneğin Anadolu'nun birçok yerinde coğrafi tescilli ürünler var. İstanbul'da belki binlerce gastronomi ürünü bulunuyor. Fakat İstanbul'a ait hiçbir ürünümüz maalesef tescilli değil. Bu açığımızı kapatmamız gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul'un, Türk mutfağının en güçlü olduğu şehirleri arasında yer aldığını söyleyen Gül, İstanbul'daki yerel lokanta ve restoranların şubelerini yurt içi ve dışında genişleterek, Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlaması çağrısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın moderatörlüğünde Ali Murat Vural, Arif Bilgin ve Mary Işın'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Mutfak ve Diplomasi" paneli gerçekleştirildi.

Etkinlik, İstanbul Devlet Türk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müzik dinletisi ve Ege mutfağından lezzetlerin sunulduğu kokteyl ile son buldu.

Kaynak: AA

AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKM'de 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında 'Mutfak ve Diplomasi' paneli düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:22:28. #1.11#
SON DAKİKA: AKM'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement