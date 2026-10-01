AKOM, İstanbul\'da yağışların cumartesi 10.00\'a kadar süreceğini öngördü

(İSTANBUL) AKOM, İstanbul'da hafta başından beri etkili olan serin ve yağışlı havanın hafta sonuna (cumartesi) kadar etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Bu nedenle bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılacağı, cumartesi sabah saatlerine (10.00) kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, güncel meteorolojik değerlendirmelerini paylaştı. Yağışların cuma (yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren etkisini arttırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (40 - 70km/s) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Şehrin kuzey bölgelerinde 30 - 60 kg/m², diğer yerlerde ise 10 - 30 kg/m² aralığında yağışlar gözlenebileceği tahmin ediliyor.

AKOM UYARDI

AKOM, bu nedenle cumartesi sabah saatlerine (10.00) kadar vatandaşların ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.