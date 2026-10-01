AKOM, İstanbul'da yağışların cumartesi 10.00'a kadar süreceğini öngördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AKOM, İstanbul'da yağışların cumartesi 10.00'a kadar süreceğini öngördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AKOM, İstanbul\'da yağışların cumartesi 10.00\'a kadar süreceğini öngördü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKOM, İstanbul'da serin ve yağışlı havanın cumartesiye kadar süreceğini, bugün akşamdan itibaren yağışların il geneline yayılacağını bildirdi. Kurum, cumartesi 10.00'a kadar ani su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım ve kuvvetli yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

(İSTANBUL) AKOM, İstanbul'da hafta başından beri etkili olan serin ve yağışlı havanın hafta sonuna (cumartesi) kadar etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Bu nedenle bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılacağı, cumartesi sabah saatlerine (10.00) kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, güncel meteorolojik değerlendirmelerini paylaştı. Yağışların cuma (yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren etkisini arttırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (40 - 70km/s) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Şehrin kuzey bölgelerinde 30 - 60 kg/m², diğer yerlerde ise 10 - 30 kg/m² aralığında yağışlar gözlenebileceği tahmin ediliyor.

AKOM UYARDI

AKOM, bu nedenle cumartesi sabah saatlerine (10.00) kadar vatandaşların ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
Doğal AfetlerHava Durumusu baskınıCumartesiİstanbulGüncelYaşamAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 16:54:43. #.0.3#
SON DAKİKA: AKOM, İstanbul'da yağışların cumartesi 10.00'a kadar süreceğini öngördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei