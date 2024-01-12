AKP Aday Tanıtım Toplantısı Şehitler Nedeniyle Ertelendi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" açıklamasını yaptı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, hafta sonu yapılacak olan AKP aday tanıtım toplantısının şehit haberleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelendiğini duyurdu. Çelik'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."