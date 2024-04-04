AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Abdullah Güler'in partisinin Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:
"AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin'in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
Çin Kalkınma Bankası, bu yıl tarım arazilerinin geliştirilmesi ve korunması ile arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı. 2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yıla göre bu tutarı iki katından fazla artırdı. Banka, tahıl güvenliği ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedariki için yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmalarına orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı. Kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda da kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini açıkladı.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, Gazze halkının acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu belirtti. Lockyear, Gazze'de bulunduğu sürede insani yardım çalışanları ve sivillerin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'de sivillere, sağlık personeli ve tesislerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi. Programa, Haçmaz Valisi, MÜSİAD yöneticileri, milletvekili, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Türk Kızılay'ın 'Bu ramazan sensiz olmaz' sloganıyla Kahramanmaraş'ta düzenlediği etkinlikte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Kızılay Kahramanmaraş 1915 Çanakkale Aşevi'nde afetzedeler için iftar yemeği hazırladı. Yemeklerin hazırlanmasında Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı. Yalçınkaya, Türk Kızılay'ın büyük bir hizmet verdiğini belirterek, Kızılay'a destek çağrısında bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise Türkiye genelinde 42 aşevi ile hizmet verdiklerini ve ramazan boyunca 4 milyon kişilik iftar hedeflediklerini söyledi.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki direkt yolcu uçuşları 30 Nisan'da yeniden başlayacak. China Eastern Havayolları tarafından gerçekleştirilecek olan bu seferler, 2020 yılında askıya alınan uçuşların ardından Hubei ile Kuala Lumpur arasında yeniden başlatılan ilk uluslararası rota olacak. Haftada üç kez gerçekleştirilecek olan seferler, Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacak.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T isimli şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan aranıyordu. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Hessen DİTİB Derneği ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi kapsamında, öğrenciler Muğla'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve MSK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da gençleri ağırladı. Proje, iki ülke gençliğine kültürel anlayışı artırmayı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban görevi devraldı. Daban, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mazbatasını alarak belediye binasına yürüdü ve burada destekçileriyle birlikte konuşma yaptı.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması talebini kabul etmedi.
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