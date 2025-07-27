Akraba Cinayetinde İntihar - Son Dakika
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Akraba Cinayetinde İntihar

Akraba Cinayetinde İntihar
27.07.2025 13:49
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Kahramanmaraş’ta Uzman Çavuş, teyzesiyle boşanma aşamasındaki adamı vurarak intihar etti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde Uzman Çavuş Cuma Ambar (25), teyzesiyle boşanma aşamasındaki Ahmet Altuğ'u (39) beylik tabancasıyla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün gece geç saatlerde Öztürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Altuğ, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Altuğ ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Evin önünde taraflar arasında tartışma çıktı. Olayı öğrenen Elif Altuğ'un yeğeni Uzman Çavuş Cuma Ambar da sokağa gelerek tartışmaya dahil oldu. Büyüyen tartışma sırasında Cuma Ambar, beylik tabancasıyla Ahmet Altuğ'a ateş etti. Cuma Ambar daha sonra aynı silahı başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cuma Ambar ve Ahmet Altuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ambar ve Altuğ'un cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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