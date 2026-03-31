Akrabasını Öldüren Genç İntihar Etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 17 yaşındaki genç, aynı yaştaki akrabasını öldürdüğü tüfekle intihar etti.
Bağdaş Yaylası'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta Özcan A. (17) ve Can A'nın (17) cansız bedenlerini buldu.
İlk incelemede Özcan A'nın, babasının kuzeninin çocuğu Can A'yı öldürdüğü tüfekle intihar ettiğini belirleyen ekipler, cenazeleri Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
