Akrotiri'de Anten Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akrotiri'de Anten Tartışması

30.05.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs'ta Akrotiri üssüne 32 antenin yerleştirilmesi halk tarafından radyasyon endişesiyle reddediliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) bölgesine 32 yeni askeri haberleşme anteni yerleştirilmesine, bölge halkının "radyasyon yayacağı" gerekçesiyle karşı çıktığı bildirildi.

GKRY'nde İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'nin Akrotiri üs bölgesine 32 yeni askeri haberleşme anteni kurma niyetini açıkladığı aktarılarak, bölgede bulunan Rum yerleşim yeri olan Kourion'un Belediye Başkanı Pantelis Georgiou'nun "Bölgeye anten yerleştirilmesinin kanser riskini artırdığına inanıyorum." ifadelerine yer verildi.

Haberde, bölge halkının da "radyasyon yayacağı" gerekçesiyle anten yerleştirilmesine karşı çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de, Kourion Belediyesinin, bölge sakinlerinin de tepkisinin ardından hukuki uzman görüşü alma yoluna gittiğini yazdı.

Haberde, İngiltere'nin egemen üssü Akrotiri'de zaten fazla sayıda anten bulunduğu belirtilerek, Kourion bölgesinde yaşayanların yeni kurulacak 32 askeri haberleşme antenine radyasyon yayacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları ve gerekirse konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacakları aktarıldı.

Rum basınında çıkan diğer haberlerde de, İngiltere'nin egemen üssü Akrotiri'ye yeni askeri antenleri kurma kararını, üssün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sırasında insansız hava aracı (İHA) ile 1 Mart'ta vurulmasının ardından alındığına işaret edildi.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üsleri

İngiltere'nin kabul ettiği 1960'da yapılan Kıbrıs Bağımsızlık Anlaşması sonucu Akrotiri (Ağrotur) ve Dikelya'da İngiltere'nin kendi toprağı sayılan 2 egemen üssü ile Troodos Dağı'nda radar istasyonu ile bazı askeri izleme alanları bulunuyor.

İngiltere, ayrıca bu üsler ve radar istasyonu dışında Ada'da 40 kadar askeri tesis ve kontrol noktası edinme hakkına sahip olduğu, fakat bunların sadece 15 kadarının aktif olduğu biliniyor.

İngiltere'nin tüm üs ve askeri noktaları Güney Kıbrıs'ta yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güney Kıbrıs, Teknoloji, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akrotiri'de Anten Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:14
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 00:40:11. #7.13#
SON DAKİKA: Akrotiri'de Anten Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.