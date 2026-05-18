Aksakal'dan 19 Mayıs Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, emperyalist işgalden kurtuluşun ilk adımının Samsun'da atıldığını, on bin yıllık kadim toprakların yeniden vatan yapılması ve bugüne kadar vatan kalması yolunda yüzbinlerce şehidin bu toprakların koynunda yattığını belirtti.

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren o günkü ruhun bugün de asil Türk milletinin yüreğinde yaşamaya devam ettiğini ve ilelebet yaşayacağını kaydeden Aksakal, "107 yıl önceki hayallerinden vazgeçmeyen küresel emperyalizmin siyonist ve evanjelist tetikçileri çok iyi bilmelidir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olan yurtsever Türk gençliği, tam bağımsız Türkiye idealini mutlaka gerçekleştirecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.