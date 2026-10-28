Aksaray\'da 3 zanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı, ruhsatsız tabanca bulundu

Aksaray'da 3 zanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı, ruhsatsız tabanca bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Adres ve araç aramalarında bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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