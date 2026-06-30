Aksaray'da Anadolu Motifleri Sergisi

Aksaray'da "Anadolu Motifleri ile Türkiye Yüzyılı" sergisi açıldı.

Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer II. Kılıçarslan Hamamı Sergi Salonu'nda Aksaray Belediyesi Kadın Aktivite Merkezleri (AKMEK) kursiyerlerince yapılan ürünlerin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Duru, burada, kadınların emek sarf ederek ortaya koydukları birbirinden kıymetli eserlerin çok değerli olduğunu söyledi.

Bir milleti millet yapan en önemli unsurun kültür olduğunu belirten Duru, "Eğer bir millet kültürünü yaşatmıyor ve gelecek nesillere aktarmıyorsa, o milletten bahsedilemez. O millet kaybolur gider. Türkler, tarih sahnesine çıktığı günden beri medeniyete yön vermiş, başka medeniyetlerden etkilenmiş ve onları da etkilemiştir. Dolayısıyla kadim bir medeniyetimiz var. Bu kadim medeniyetin merkezi de Anadolu'nun tam ortasında bulunan Aksaray'dır." diye konuştu.

Başkan Dinçer ise kentte kültürel ve sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

AKMEK kursiyerlerince hazırlananan eserleri sizlerle buluşturmanın mutluluğu ve sevinci içerisinde olduklarını belirten Dinçer, "Kursiyerlerimizin hem kendi yeteneklerini geliştirmeleri hem de aile ekonomilerine katkı sağlamaları çok önemli. Yaptığımı çalışmalar ve onların ortaya çıkardığı eserlerin sizlerle buluşturulması ayrıca büyük önem taşıyor." dedi.

Program Duru, Dinçer ve protokol üyelerinin sergiyi gezmesinin ardından sona erdi