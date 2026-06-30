Aksaray'da Anadolu Motifleri Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Anadolu Motifleri Sergisi

30.06.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da açılan sergide, kadın kursiyerlerin eserleri sergilendi. Kültürel önem vurgulandı.

Aksaray'da "Anadolu Motifleri ile Türkiye Yüzyılı" sergisi açıldı.

Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer II. Kılıçarslan Hamamı Sergi Salonu'nda Aksaray Belediyesi Kadın Aktivite Merkezleri (AKMEK) kursiyerlerince yapılan ürünlerin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Duru, burada, kadınların emek sarf ederek ortaya koydukları birbirinden kıymetli eserlerin çok değerli olduğunu söyledi.

Bir milleti millet yapan en önemli unsurun kültür olduğunu belirten Duru, "Eğer bir millet kültürünü yaşatmıyor ve gelecek nesillere aktarmıyorsa, o milletten bahsedilemez. O millet kaybolur gider. Türkler, tarih sahnesine çıktığı günden beri medeniyete yön vermiş, başka medeniyetlerden etkilenmiş ve onları da etkilemiştir. Dolayısıyla kadim bir medeniyetimiz var. Bu kadim medeniyetin merkezi de Anadolu'nun tam ortasında bulunan Aksaray'dır." diye konuştu.

Başkan Dinçer ise kentte kültürel ve sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

AKMEK kursiyerlerince hazırlananan eserleri sizlerle buluşturmanın mutluluğu ve sevinci içerisinde olduklarını belirten Dinçer, "Kursiyerlerimizin hem kendi yeteneklerini geliştirmeleri hem de aile ekonomilerine katkı sağlamaları çok önemli. Yaptığımı çalışmalar ve onların ortaya çıkardığı eserlerin sizlerle buluşturulması ayrıca büyük önem taşıyor." dedi.

Program Duru, Dinçer ve protokol üyelerinin sergiyi gezmesinin ardından sona erdi

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Aksaray, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Anadolu Motifleri Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:07:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Aksaray'da Anadolu Motifleri Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.