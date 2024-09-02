Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Aksaray\'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada İdris K., akrabaları Zübeyde Kader, Rıza Kader ve Mehmet Kader'i tüfekle yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağırken, şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 14:29
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AKSARAY'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada İdris K. (52), 3 akrabasını tüfekle yaraladı. Kaçan şüpheli yakalanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Eskil ilçesi Çetehasan Yaylasında meydana geldi. Ekim için tarlaya giden Zübeyde Kader (51), oğlu Rıza Kader (32) ve yeğeni Mehmet Kader (26), akrabaları İdris K. ile karşılaştı. Akrabalar arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İdris K., Zübeyde, Rıza Kader ve Mehmet Kader'e tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza ile Mehmet Kader'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Haberi alıp, hastane önünle gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Yaralı - Son Dakika
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