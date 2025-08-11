Aksaray\'da Bıçaklı ve Silahlı Saldırı

AKSARAY'da lokantada çalışan eski sevgilisi Döne Aşçı (39) ile araya girmek isteyen annesi Dudu Aşçı (65), iş yeri sahibi Mustafa Kalın (39) ve garson Cemal Sarılgan'ı (19) bıçak ve tabancayla yaralayan Cumali Çelik (40), tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Çelik'in 3 ay önce de sevgilisinin iş yerine giderek Döne Aşçı'yı tokatlayıp darbettiği ve Aşçı'nın şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Aşçı'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 6 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lokantada meydana geldi. 1,5 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Cumali Çelik ve Döne Aşçı, 4 ay önce ayrıldı. Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya giden Çelik, tabancayla 2 el ateş edip, Aşçı'yı vurdu. Çelik tabancayı Döne Aşçı'nın başına doğrultup ateş etmek isterken, silah tutukluk yaptı. Cumali Çelik, bu kez de bıçakla saldırıp Aşçı'yı 7 yerinden yaraladı. İş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan da sandalyeyle Çelik'e müdahale edip, Döne Aşçı'yı kurtarmak istedi. Cumali Çelik bu kez de Kalın'ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan'ı da tabancayla ayağından yaraladı. Çelik, iş yerinde bulunan ve kızını kurtarmak isteyen Dudu Aşçı'yı da sol kulağından bıçakla yaraladı. Bu sırada lokantadaki diğer çalışanlar Cumali Çelik'e saldırıp, vurmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, Cumali Çelik'i linç edilmekten kurtarıp gözaltına aldı. Döne Aşçı, annesi Dudu Aşçı, iş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü tedavisinin ardından taburcu oldu. Tedavisi süren Döne Aşçı'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

3 AY ÖNCE TOKATLAYIP DÖVMÜŞ

Saldırıdan önce intihar amaçlı çok sayıda hap içip, iş yeri önünde sevdiklerinden helallik istediği videoyu çekip, 'WhatsApp' uygulamasının durumundan paylaşan Çelik, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çelik'in 3 ay önce de sevgilisinin iş yerine giderek Döne Aşçı'yı tokatlayıp darbettiği ve Aşçı'nın şikayete üzerine hakkında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.