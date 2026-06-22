Aksaray'da Bilim Festivali Düzenleniyor - Son Dakika
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Aksaray'da Bilim Festivali Düzenleniyor

Aksaray\'da Bilim Festivali Düzenleniyor
22.06.2026 14:30
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TÜBİTAK 4006 Bilim Festivali, Aksaray'da 12 okuldan 143 öğrenciyle 22-23 Haziran'da gerçekleştiriliyor.

Aksaray'da TÜBİTAK 4006 Bilim Festivali düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonu ile 22-23 Haziran'da Dağılgan Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivaline 12 okuldan 143 öğrenci ve 54 proje yer alıyor.

Vali Murat Duru, başarılı öğrencilerin her zaman teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızın bilimsel düşünceyi benimseyen, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşıyor. Başarılı çocuklarımızı desteklemek, onların önünü açmak ve fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamları oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Duru, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Bilim Festivali Düzenleniyor - Son Dakika

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