Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Küçük Bölcek Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kaza yerinde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Bisikletli Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?